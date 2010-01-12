İran'da nükleer fizikçiye suikast

T24 - İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen bombalı saldırıda nükleer fizikçi Prof. Dr. Mesud Ali Muhammedi hayatını kaybetti. Profesörün seçimlerden önce muhalefete destek verdiği ortaya çıktı.





Muhammedi, evinin önünde bir motosiklete yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu hayatını kaybetti.



Muhammedi'nin ismi, haziran ayında yapılan devlet başkanı seçiminden önce muhalif aday Mir Hüseyin Musevi'ye destek veren 240 üniversite öğretim üyesinin arasında yer alıyor. Muhammedi'nin görev yaptığı Tahran Üniversitesi, muhalefete destek veren öğrencilerin gösteri yaptığı merkezlerden biri durumunda.



İran yabancı güçleri suçladı



Tahran yönetimi, Muhammedi'nin ölümünden ABD ve İsrail'in yönlendirdiğini iddia ettiği İranlı bir silahlı muhalif grubu suçlu tuttu.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, Muhammedi'nin öldürülmesinin arkasında ABD ve İsrail'in bulunduğuna dair ipuçları olduğunu söyledi.



Mihmanperest, "İlk bilgiler, terör saldırısının arkasında ABD, siyonist İsrail ve onların yerli işbirlikçilerinden oluşan şer üçgeninin olduğunu ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.



Saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Mihmanperest, "Atom uzmanlarının bu tür terör saldırılarıyla ortadan kaldırılması, bilim ve teknolojideki gelişmeyi durduramayacak. Yeni nesil, ilim ve kültür ateşinin sönmesine izin vermeyecek" dedi.