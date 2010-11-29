İran'da nükleer bilimcilere suikast

T24 - İran'da saldırıya hedef olan iki nükleer bilimciden birinin öldüğü, diğerinin de yaralandığı açıklandı.

İyi ayrı saldırıda bilimadamlarının araçlarına yerleştirilen bombaların infilak ettirildiği bildirildi.

Resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, saldırılardan birinde öldürülen bilimadamı Mecid Şehriyari Tahran'da Şehid Beheşti Üniversitesi'nde görev yapıyor.

Devlet televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre de, Şehriyari, sabah saatlerinde işine gitmekte olduğu sırada sırada motorikletli bir kişi aracına yaklaşarak arabanın camına patlayıcıyı yapıştırdı ve hızla uzaklaştı.

Saldırıda bilimadamının eşinin de yaralandığı açıklandı.

Devlet televziyonu saldırıyla ilgili haberinde olayı ''Siyonist rejimin ajanlarının işlerine gitmekte olan üniversite profesörlerine yönelik saldırısı, terörist eylemler'' olarak niteledi.

İkinci saldırı ise, yine bir nükleer bilimci olan Feridun Abbasi'yi hedef aldı. Abbasi'nin saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.

Mashreghnews adlı muhafazakar internet sitesinde yer alan haberde ise Abbasi'nin ''izotopları ayırabilen az sayıda bilimadamından biri'' olduğunu altı çiziliyor.



Devrim muhafızı

Yine aynı internet sitesinde Abbasi'nin 1979'deki devrimden bu yana Devrim Muhafızları'nın üyesi olduğu da belirtiliyor.

İranlı nükleer bilimadamları bir süredir suikast eylemlerinin hedefi.

Ocak ayında da İranlı bir başka bilimadamı, Mesud Ali Muhammedi uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ancak İngiltere ve ABD'deki bilimadamları, bilimsel makaleleri ve yayınları dikkate alındığında Muhammedi'nin İran'ın nükleer programında çalışmış olma ihtimalini düşük olarak görülüyor.

Muhammedi'nin uzmanlığının daha çok kuantum mekaniği üzerine yoğunlaştığı tahmin ediliyor.

İran'ın nükleer programı Batı tarafından kuşkuyla karşılanıyor.

Nükleer silah üretmeye çalıştığı suçlamalarını reddeden Tahran hükümeti, nükleer tesislerinin tamamen sivil ve barışçıl amaçlı olduğunu belirtiyor.

