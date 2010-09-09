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Dünya

İRAN'DA NESRİN SOTUDE GÖZALTINA ALINDI TAHRAN (A.A)

09 Eylül 2010 15:13

-İRAN'DA NESRİN SOTUDE GÖZALTINA ALINDI TAHRAN (A.A) - 09.09.2010 - İran'da insan hakları savunucusu Nesrin Sotude, rejim aleyhtarı propaganda yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Avukat Mina Caferi, ''Avukat Sotude, rejim aleyhtarı propaganda yapmak ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturmakla suçlanarak cumartesinden beri Tahran'daki Evin Cezaevinde'' açıklamasında bulundu. Caferi, Sotude'nin dün cezaevinden telefon ettiğini ve tek kişilik hücrede tutulduğunu anlattığını aktardı. Avukat Caferi, İranlı ajanların müvekkilinin bilgisayarına ve belgelerine el koyduklarını da belirtti.

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