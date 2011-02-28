-İRAN'DA MUHALİF LİDERLERİN YERİ BİLİNMİYOR KAHİRE/LONDRA/WASHINGTON (A.A) - 28.02.2011 - İran'da iki haftayı aşkın süredir fiilen ev hapsinde olan muhalefet liderleri Mir Hüseyin Musevi ile Mehdi Kerrubi'nin, dün eşleriyle birlikte gizlice evlerinden başka yere götürüldüğü bildirildi. Uluslararası bir insan hakları örgütü olan İran'da İnsan Hakları için Uluslararası Kampanya, "bilgi alan bir kaynağa" dayanarak, Musevi ile Kerrubi'nin, eşleriyle birlikte evlerinden "Tahran yakınlarındaki bir bölgedeki 'güvenli bir yere' götürüldüklerini" duyurdu. İnsan hakları örgütüne göre kaynak, muhalefet liderleri ve eşlerinin fiziksel şiddete maruz kalmadıklarını ve götürüldükleri yerin hapishane olmadığını kaydetti. İran'da İnsan Hakları İçin Uluslararası Kampanya'nın açıklamasında, güvenlik güçleri tarafından kaçırıldıkları düşünülen muhalefet liderleriyle eşlerinin, büyük tehlike içinde olduğu ifade edildi. Örgüt, İran'da "güvenli yerin", Devrim Muhafızlarının gözaltındakileri, yargı gözetimi olmadan tuttukları yer anlamında kullanıldığını belirtti. Merkezi New York'ta bulunan insan hakları örgütü, liderlerin bir komşusu ile bir görgü tanığının da güvenlik görevlilerinin evin çevresinden ayrıldıkları ve liderler ile eşlerinin evde olduğuna dair bir belirti bulunmadığı yönündeki açıklamalarını da duyurdu. Kerrubi'nin oğlunun da babasının ABD'deki sözcüsüne, ailesinin evinin yakınına gittiği ve evde kimse olmadığına ilişkin telefonla bilgi verdiği kaydedildi. İran'da 2009'daki son cumhurbaşkanı seçimi adaylarından olan ve seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sonuçlara itiraz eden Kerrubi ve Musevi, 14 Şubatta, Mısır'da ayaklanarak Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i deviren göstericilerle dayanışma için gösteri düzenlenmesi çağrısından bulunmasından sonra fiilen ev hapsine alınmıştı. Yetkililerin yasa dışı olduğu uyarısında bulunduğu gösteri, İran muhalefetinin bir yılı aşkın süredir yaptığı en büyük güç gösterisi olmuş ve güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmada 3 kişi ölmüştü. Gösteriden bir gün sonra muhafazakar milletvekilleri, mecliste, muhalefet liderleri Kerrubi, Musevi ve Muhammed Hatemi'nin yargılanması ve "asılması" çağrısında bulunmuştu. Kerrubi ile Musevi'nin ev hapsinde tutulduğu sırada, güvenlik güçlerinin evlerini önündeki sokaklarda devriye gezerek ziyaretçilere ve yakınlarının eve girişine izin vermediği belirtiliyordu. -ABD'DEN KINAMA- Bu arada, uluslararası insan hakları örgütünün açıklamasından sonra Washington yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ''İran hükümetinin muhalefet liderlerini sindirmesinin kınandığı'' bildirildi. Beyaz Saray açıklamasında, ''Tahran hükümetinin muhalefet liderleri ile diğer eylemcilere yönelik organize sindirme kampanyasının kınandığı'' ifadesi kullanıldı. Tahran'ın sindirme kampanyasının "siyasi isimlerin, insan hakları savunucularının, siyasi eylemcilerin, öğrenci liderlerinin, gazetecilerin ve internet blog yazarlarının gözaltına alınmasını" kapsadığını söyleyen Beyaz Saray sözcüsü Tommy Vietor, İranlı yetkililere, "vatandaşları arasında aktif diyaloğa, ülkede ifade ve korkmadan toplantı yapma özgürlüğüne" izin vermesi çağrısında bulundu.