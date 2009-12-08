İran'da muhalif gazete kapatıldı

T24- İran'da, "basın kanununa aykırı yayınından^" dolayı bir gazete kapatıldı.

Devlet televizyonu, Basın Denetleme Heyetinin kararıyla "Hayat-ı Nu" adlı günlük gazetenin yayın hayatına son verildiğini duyurdu.

Gazetenin, basın kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kültür Bakanlığı, bir süre önce yazılı olarak "Asrar", "Aftab-ı Yezd", "Hayat-ı Nu" ve "İtimad" gazetelerini uyarmıştı.

Gazetelerin, "halkın birlik ve beraberliğini bozmaya, yöneticiler arasındaki görüş ayrılığını büyütmeye ve devlet yetkililerinin sözlerini tahrife yönelik yayınlarından dolayı uyarıldıkları" belirtildi.