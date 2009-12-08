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Dünya

İran'da muhalif gazete kapatıldı

İran'da, "basın kanununa aykırı yayınından^" dolayı bir gazete kapatıldı.

08 Aralık 2009 02:00

T24- İran'da, "basın kanununa aykırı yayınından^" dolayı bir gazete kapatıldı.
     Devlet televizyonu, Basın Denetleme Heyetinin kararıyla "Hayat-ı Nu" adlı günlük gazetenin yayın hayatına son verildiğini duyurdu.
     Gazetenin, basın kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.
     Kültür Bakanlığı, bir süre önce yazılı olarak "Asrar", "Aftab-ı Yezd", "Hayat-ı Nu" ve "İtimad" gazetelerini uyarmıştı.
     Gazetelerin, "halkın birlik ve beraberliğini bozmaya, yöneticiler arasındaki görüş ayrılığını büyütmeye ve devlet yetkililerinin sözlerini tahrife yönelik yayınlarından dolayı uyarıldıkları" belirtildi.

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