İran'da muhalif 6 kadın gözaltına alındı!

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Suç: mezara çiçek koymak



Kendi meclisi tarafından görevden azledilme tehlikesiyle karşı karşıya olan, ülkede her alanda son sözü söyleyen dini lider Ayetullah Hamaney’in gözünden düşen, görevden aldığı bakanları dahi geri dönen İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad çareyi kadınlarda buldu. Ahmedinecad, ülkede giderek desteğini yitirdiği muhafazakar kesime hoş görünmek için muhalif kadınlara yönelik baskıyı artırdı.Vatan gazetesinin haberine göre, örtünmeye ilişkin kuralların daha sıkı uygulanması için verilen talimatın ardından son birkaç hafta içinde İran’da evlerine baskın düzenlenerek yakalanıp hapse atılan İranlı muhalif kadınların sayısı 6’ya yükseldi. Hapse gönderilen son isim Tahran’da havalimanında Almanya’ya kalkacak olan uçağını bekleyen film yıldızı Pegah Ahangarani oldu. Alman Deustche Welle (DW) radyosunun Farsça yayınlarında da görev alan 27 yaşındaki aktris, Almanya’da Dünya Bayanlar Futbol Şampiyonası’nı yorumlaması için DW tarafından bu ülkeye davet edilmişti. İran’da çok tanınan film yapımcıları Cemşid Ahangarani ile Maniye Hikmet’in kızı olan Pegah’ın gözaltına alınmasının asıl sebebinin İran dışına çıktığında başı açık şekilde yaptığı rejim karşıtı açıklamalar ve 2009 seçimlerinde Musavi kampanyasında etkin bir şekilde yer alması olduğu belirtiliyor. Pegah, Tahran’da işkence ve tecavüzleriyle korku salan kadın hapishanesi Evin’e gönderildi.DW, çalışanlarının gözaltına alınmasını yayınladığı bir yazılı açıklama ile kınadı ve insan hakları örgütlerini aktrisin serbest bırakılması için kampanya düzenlemeye çağırdı. Pegah’ın muhalif faaliyetleri nedeniyle İran’da ordudan daha güçlü olan ve mollalara yakınlıklarıyla bilinen Devrim Muhafızları’nın ajanları tarafından sorgulandığı belirtiliyor.