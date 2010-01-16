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Dünya

İran'da muhalefete elektronik mesaj uyarısı

İranlı yetkililer muhalefet destekçilerini, protesto gösterileri, telefon ve elektronik posta mesajları kullanma konusunda uyardı.

16 Ocak 2010 02:00

T24 - İranlı yetkililer muhalefet destekçilerini, protesto gösterileri düzenlemede, telefon ve elektronik posta mesajları kullanma konusunda uyardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre İran Emniyet Genel Müdürü tarafından yapılan açıklamada, bu mesajların izlemeye alındığı ve "bu sistemi istismar edenlerin" adli kovuşturmaya tabi tutulacağı belirtildi.

General İsmail Ahmedi Mukaddem muhaliflerin, izlerini örtmek için internet üzerinden kullandıkları yöntemlerin kendilerini koruyacağını düşünmemeleri uyarısında da bulundu.

Seçim sonrasında yapılan gösteriler ardından yönetim reform yanlısı bir çok internet sitesini kapattı ve elektronik mesajları durdurdu.

Diğer taraftan İran'da 27 Aralık 2009'daki olaylarda gözaltına alınanlardan 16'sının yargılanacağı bildirildi.

Tahran Genel Savcılığı, sorguları tamamlanan 16 kişi hakkındaki iddianamenin mahkemeye gönderildiğini bildirdi.

Zanlılar hakkında "izinsiz gösterilere katılmak ve ülke güvenliği aleyhinde faaliyette bulunmak" genel başlığıyla hazırlanan iddianamede sadece bir kişinin ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı belirtildi.

Halen cezaevinde bulunan zanlıların yargılanmasına avukatların da huzurunda en kısa sürede başlanacağı kaydedildi.

Savcılık, aynı olaylarda gözaltına alınan zanlılardan 5'inin "terör örgütü Halkın Mücahitleri" üyesi olduğunu açıklamıştı.

İran'da 12 Haziran 2009'daki cumhurbaşkanı seçimi sonrasındaki olaylara karıştıkları gerekçesiyle yargılanan 5 kişiye 1 ila 6 yıl hapis cezası verilmişti.

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