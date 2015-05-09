İran'da Kürt kadın Ferinaz, tecavüzden kaçarken otel binasından düşüp öldü!

İran’ın Mahabad şehrinde taciz ve tecavüz iddiaları halkı polisle karşı karşıya getirdi. Kürt nüfusun yoğun olduğu 250 bin nüfuslu Mahabad’da 5 gün önce, bir otelde çalışan Kürt kadın Ferinaz Hosrevani (25) adlı genç kız, otelin 4’üncü katından düşüp hayatını kaybetti.

Ferinaz’ın, İran İstihbarat Teşkilatı’na yakın kişilerin tecavüz girişiminden kaçmaya çalışırken düşüp öldüğünün ileri sürülmesinin ardından kentte ortam gerildi. Bu iddia üzerine binlerce Kürt, Mahabad’da sokağa döküldü. Olayın gerçekleştiği Tara Otel’in önünde toplanan kalabalık oteli taşlayıp ateşe verdi. İran hükümeti olayların çıktığı Mahabad’da olağanüstü hal ilan edip eylemcilere müdahale etti. Gün boyu süren olaylarda 2 eylemci yaşamını yitirirken, 27 kişi de yaralandı.

Ruhani’den geri çekilme emri

Habertürk'ten Ahmet Yukuş'un haberine göre, çatışmaların büyümesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin güvenlik güçlerine geri çekilme emri verdiği belirtildi. Basına yansıyan haberlerde taciz olayını, ‘otel müdürü’ ile Ferizan’a, beş yıldızlı otel lisans sözü verdiği ileri sürülen istihbarat görevlisinin gerçekleştirdiği iddia edildi.

Mahabad Valisi Cafer Ketani, İran’ın resmi haber ajansı İRNA’ya yaptığı açıklamada, olay hakkında incelemenin sürdüğünü, tüm delillerin ve telefon kayıtlarının toplandığını söyledi. Kesin bir bilgiye ulaşılmadan dosyaya ilişkin ayrıntı verilemeyeceğini belirten Ketani, “Sanık yakalandı ve soruşturma tamamlanıncaya kadar gözaltında tutulacak. Sanık, basında iddia edildiği gibi herhangi bir resmi kurum mensubu değil, otel çalışanlarındandır” sözleriyle tecavüz girişimi iddialarını doğruladı. Olayların dün yatıştığı öğrenildi.

Diyarbakır'da protesto

Ferinaz Hosrevani’nin ölümü Diyarbakır’da da protesto edildi. Ofis semtinde yapılan eylemde İran rejiminin Kürtlere dönük saldırıları kınandı. Kadın örgütlerinin başlattığı protesto eylemine, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ve HDP milletvekili adayı Sibel Yiğitalp’in yanı sıra 2 İranlı kadın da destek verdi.

Kışanak, hayatını kaybeden Ferinaz Hosrevani’nin direnişini selamladıklarını söyledi. Kışanak, Mahabad’da başlayan Kürt isyanının doğru okunması gerektiğini ifade etti.