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Dünya

İran’da kum fırtınası 5 can aldı

Saate hızı 120 kilometreye ulaşan kum fırtınası Tahran'da yaşamı olumsuz etkiledi

03 Haziran 2014 13:14

İran'ın başkenti Tahran'da etkili olan şiddetli kum fırtınası nedeniyle 5 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, onlarca ağacı yerinden söken, başkentin bazı noktalarında da elektrik kesintisine neden olan fırtına yüzünden başkentte hayat felç oldu.

Ölüm ve yaralanma olaylarının şiddetli rüzgâr nedeniyle binalardan düşen cisimler ile ağaçların devrilmesi sonucu meydana geldiğini belirtildi. Hayatını kaybedenlerden birinin ise evinin çatısından düşerek öldüğü kaydedildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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