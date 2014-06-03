İran’da kum fırtınası 5 can aldı

İran'ın başkenti Tahran'da etkili olan şiddetli kum fırtınası nedeniyle 5 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, onlarca ağacı yerinden söken, başkentin bazı noktalarında da elektrik kesintisine neden olan fırtına yüzünden başkentte hayat felç oldu.

Ölüm ve yaralanma olaylarının şiddetli rüzgâr nedeniyle binalardan düşen cisimler ile ağaçların devrilmesi sonucu meydana geldiğini belirtildi. Hayatını kaybedenlerden birinin ise evinin çatısından düşerek öldüğü kaydedildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.