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Dünya

İran'da köpek besleyenlere kırbaç cezası teklifi

İran'da 32 milletvekilinin imzasıyla hazırlanan tasarısı yasalaşırsa köpek besleyenlere kırbaç cezası gelecek

07 Kasım 2014 21:09

İran'da evlerinde köpek besleyenlerin ya da kamuya açık yerde köpek gezdirenlerin 74 kırbaç cezasına çarptırılması gündemde.

AFP'nin İran'ın Şark gazetesini kaynak göstererek verdiği habere göre, söz konusu cezaları öngören yasa tasarısı 32 İranlı vekil tarafından imzalandı.

Bazı ailelerin gizlice evlerinde köpek beslediği İran'da daha önce ahlak polisi sokakta köpek gezdirenleri ya uyarıyor ya da köpeklerine el koyuyordu. Ancak tasarının parlamentodan geçmesi halinde, söz konusu 'suçları' işleyen İranlılar kırbaç cezası veya 840 TL ile 8400 TL arasında para cezasına çarptırılacak.

El konulan köpeklerin orman ya hayvanat bahçelerine götürüleceği belirtilen tasarıda; polis, çiftçi ve avcıların söz konusu yasadan muaf tutulacağı ifade edildi.

Benzer bir yasa üç yıl önce de sunulmuş ancak 290 üyeli İran parlamentosu tarafından reddedilmişti.

 

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