İran'da kadın şoförlere ceza yolda

İran'da artık otomobil kullanırken başörtüsü takmayan kadınların araçlarına bir hafta el konulacak.

AFP'nin, resmi IRNA haber ajansına dayandırdığı habere göre, söz konusu uygulama, trafik kurallarıyla ilgili alınan bir dizi karar çerçevesinde hayata geçecek.

Emniyet Müdür Yardımcısı Said Montazer el Mehdi, trafik polislerinin savcılık tarafından bu doğrultuda yetkilendirildiğini söyledi.

Mehdi, "Eğer bir trafik polisi, başörtüsüz bir kadın şoför ya da yolcu görürse; araçlarına bir haftalığına el koyulacak" dedi.

Mehdi; bazı araç sahiplerinin para cezasına çarptırılacağını, bazıları hakkında ise hukuki işlem dahi başlatılabileceğini sözlerine ekledi.

IRNA, "sokaklarda gösteriş yapma, dikkatsiz araç kullanma ve kadınları taciz etme" gibi eylemlerin de ihlal kapsamına alınabileceğini belirtti.

İran'da kadınların kamuya açık alanlarda, gevşek de olsa başörtüsü takması zorunlu.