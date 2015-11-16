T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da kadın şoförlere ceza yolda

İran, araç kullanırken başını örtmeyen kadın şoförlere ceza getirmeye hazırlanıyor

16 Kasım 2015 21:24

İran'da artık otomobil kullanırken başörtüsü takmayan kadınların araçlarına bir hafta el konulacak.

AFP'nin, resmi IRNA haber ajansına dayandırdığı habere göre, söz konusu uygulama, trafik kurallarıyla ilgili alınan bir dizi karar çerçevesinde hayata geçecek.

Emniyet Müdür Yardımcısı Said Montazer el Mehdi, trafik polislerinin savcılık tarafından bu doğrultuda yetkilendirildiğini söyledi.

Mehdi, "Eğer bir trafik polisi, başörtüsüz bir kadın şoför ya da yolcu görürse; araçlarına bir haftalığına el koyulacak" dedi.

Mehdi; bazı araç sahiplerinin para cezasına çarptırılacağını, bazıları hakkında ise hukuki işlem dahi başlatılabileceğini sözlerine ekledi.

IRNA, "sokaklarda gösteriş yapma, dikkatsiz araç kullanma ve kadınları taciz etme" gibi eylemlerin de ihlal kapsamına alınabileceğini belirtti.

İran'da kadınların kamuya açık alanlarda, gevşek de olsa başörtüsü takması zorunlu.

ETİKETLER

irankadın şoförcezabaşörtüsü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24