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Dünya

İran'da kadın siyasi eylemci gözaltına alındı

23 Eylül 2009 20:24

İran'da, İran İslam Katılım Cephesi partisinin siyasi büro başkanı olan Azar Mansuri adlı kadının gözaltına alındığı bildirildi.

İranlı muhaliflere ait bir internet sitesinde verilen bilgiye göre, İran'ın en büyük reformcu partisinin üyesi Mansuri, dün gece başkent Tahran'da gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Haziran ayında yapılan seçimleri yeniden kazanmasının ardından başlatılan protesto gösterileri nedeniyle çok sayıda muhalif tutuklanmıştı.

İran'da olaylardan sonra tutuklanan 140 siyasi eylemcinin yargılanması sürüyor.

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