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Dünya

İRAN'DA KADIN İNSAN HAKLARI EYLEMCİSİ KEFALETLE SERBEST TAHRAN (A.A)

13 Eylül 2010 15:19

-İRAN'DA KADIN İNSAN HAKLARI EYLEMCİSİ KEFALETLE SERBEST TAHRAN (A.A) - 13.09.2010 - İran'da bir kadın insan hakları eylemcisi kefaletle serbest bırakıldı. İran'da yayımlanan Arman gazetesinin haberinde, "Allah'a karşı savaş açmak" ve rejim muhalifi Halkın Mücahitleri Örgütüyle bağlantısı bulunmakla suçlanan Şiva Nazar Ahiri'nin yaklaşık 750 bin lira kefaletle dün serbest bırakıldığı belirtildi. Ahiri'nin, geçen yılın aralık ayında, reformcu Büyük Ayetullah Hüseyin Ali Muntazeri'nin cenazesine katılmak üzere Kum kentine giderken tutuklandığı bildirilmişti. İran'da "muharebe" olarak adlandırılan, "Allah'a savaş açmak" suçu ölümle cezalandırılabiliyor. İnsan hakları eylemcileri, aydınlar ve gazeteciler, Ahiri'nin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Ahiri, geçen yılın haziran ayındaki, muhalefetin seçim yolsuzluğu yapıldığını savunduğu cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da tutuklanmış, Tahran'daki Evin cezaevinde 3 ay tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

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