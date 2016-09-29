İran'da kadın çevik kuvvet birimi kuruldu

İran Polis Özel Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Hassan Karami, ülkede kadınlardan oluşan bir çevik kuvvet biriminin kurulduğunu duyurdu.

Sputnik’in ISNA ajansından aktardığı habere göre, İran'da kadınlardan oluşan bir çevik kuvvet birimi kuruldu. İran Polis Özel Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Hassan Karami, birimde ayrıca bir gönüllü bölüğünün yer aldığını ve bölükteki kadınların gerekli olması durumunda destek vermesi için eğitim aldığını söyledi.

​Gönüllü bölüğünde yer almak isteyen kadınların, İran gönüllü polislerinin herhangi bir ofisine başvuruda bulunabileceği gelen bilgiler arasında.