İran'da internet erişimini durdurma kararı

İran İletişim ve İnternet Teknolojileri Bakanı Reza Taghipour, Ağustos ayı itibariyle ulusal bir "temiz internet" oluşturacaklarını söyledi. International Business Times'ta yer alan habere göre Ağustos ayı itibariyle tüm internet servis sağlayıcıları (ISP) Ulusal İnternet üzerinde hizmet verecek.

Süreç iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada Google, Hotmail ve Yahoo gibi web siteleri bloklanacak ve bunun yerine hükümetin yöneteceği İran Mail ve İran Arama Motoru gibi hizmetler devreye girecek. Şu anda her kullanıcının kimlik ve adres bilgilerinin sağlamasanın yapılacağı kayıt süreci başlatıldı. İkinci aşamada ise Temiz İnternet'in işlemesiyle birlikte Ağustos ayında İran'ın internete erişimi tamamen kapatılacak.



"AÇIK İNTERNET ATEİZM SUNUYOR"



İnternet erişiminin engellenmesi ve Temiz İnternet dönemi Bakan Reza Taghipour tarafından "Açık internet suçu teşvik ediyor, ayrılık yaratıyor, sağlıksız ahlaki içerik ve ateizm sunuyor" diye açıklanıyor.

İran'da sansür ve erişim özgürlüğü tartışmaları uzun zamandan beri sürüyor. Bu yıl içinde birkaç kez internet erişimi engellenmişti. İranlı kullanıcılar da proxy ayarlarını değiştirerek Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara erişimin çözümünü bulmuştu.



"BATI'NIN PROPAGANDASI"



Haberin ardından gelen tepkilere ise İran'dan yanıt geldi. Mashable'ın haberine göre internetin erişime kapatılacağı ve Temiz İnternet'e geçileceği haberleri İran İletişim ve İnternet Teknolojileri Bakanlığı'nca yalanlandı. Bu yöndeki haberler "Batı'nın propagandası" olarak yorumlandı. Ancak ulusal hizmet verecek intranet sistemi onaylandı. (cnnturk.com)