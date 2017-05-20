İran'da ilk sonuçlar Ruhani'yi önde gösteriyor

Başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasındaki konferans salonunda konuşan İran Seçim Kurulu Başkanı Ali Asgar Ahmedi, ilk resmi sonuçları açıkladı. İran'da 12'incisi düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre Hasan Ruhani önde bulunuyor.

NTV'de yer alan habere göre, aliliklerden seçim kuruluna ulaşan ilk sonuçlara göre, 25 milyon 966 bin 729 oydan 25 milyon 182 bin 310'nun geçerli olduğunu belirten Ahmedi, reformist ve ılımlı muhafazakarların adayı Hasan Ruhani'nin 14 milyon 619 bin 848, muhafazakarların adayı İbrahim Reisi'nin ise 10 milyon 125 bin 855 oy aldığını duyurdu.



Diğer iki aday, Mustafa Mir Selim 297 bin 276 oy alırken, Mustafa Haşimiteba'ya 139 bin 331 oy çıktı.



Sonuçların tedrici olarak açıklanacağını ve kesin sonucun bugün duyurulacağını belirten Ahmedi, 40 milyonun üzerinde oy kullanıldığını bildirdi.

İbrahim Reisi yanlısı muhafazakar Keyhan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Fazli Nejad da attığı tweette, Reisi'nin seçimleri kaybettiğini şu sözleriyle aktardı:



"Muhammed Bakır Galibaf'ın oyları (Reisi'ye) gelmedi. Mustafa Mir Selim çekilmedi. Bu durum seçime kısa süre kala hızlı bir çöküşe sebep oldu."



Yine Reisi destekçilerinden Maşrik News Genel Yayın Yönetmeni, Twitter hesabından, "Şu ana kadar açılan sandıklarda Ruhani'nin oyları 2013 seçimlerinde aldığı oya ulaşmıştır. Seçimleri kimin kazandığı bellidir. Rakibimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ruhani'nin seçim merkezinden "temkinli olun" uyarısı





Elde edilen ilk sonuçlar sonrası Hasan Ruhani Seçim Merkezi Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Ruhani taraftarlarına resmi sonuçlar açıklanmadan ve gerekli izinler alınmadan kutlama yapmamaları uyarısında bulunuldu.



İran İçişleri Bakanlığınca yapılan ilk açıklamaya göre, 56 milyon 410 bin 234 kayıtlı seçmenin 42 milyonu oy kullandı. Katılımın yüzde 75'in üzerinde olduğu değerlendirilen seçimlerin galibinin birkaç saat içinde resmen açıklanması bekleniyor.