İran'da iki kişiye yolsuzluktan ötürü idam cezası verildi

İran'da ekonomik suçlarla ve yolsuzlukla mücadele kapsamında kurulan özel mahkemelerin iki kişiyi idam cezasına çarptırdığı belirtildi

Sputnik'te yer alan habere göre, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in geçen Ağustos ayında 'yabancı düşmanlar tarafından başlatılan ekonomik savaşla hızlı ve adil mücadele' çağrısı sonucunda kurulan mahkemeler, ekonomik suçlar kapsamında iki kişiyi idama mahkûm etti.

İran'da yargı haberlerine yer veren Mizan isimli internet sitesine açıklamalarda bulunan yargı sözcüsü Gholamhossein Mohseni Ejei, mahkemenin iki sanığa 'yolsuzluğun yayılması' suçundan ötürü ölüm cezası verdi.

Ejei, Pazar günü yaptığı açıklamada, 11 sanığın ise 'ekonomik yolsuzluk' suçundan için 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldığını ve bir yargıcın ise rüşvet almak suçundan ötürü 75 kırbaç cezası ve 10 yıl hapse mahkum edildiğini belirtti.

Aynı mahkeme, Eylül ayında da yine benzer suçlardan iki kişiyi ölümle cezalandırmıştı.