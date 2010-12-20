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Dünya

İRAN'DA İKİ FİLM YAPIMCISI VE YÖNETMENE HAPİS CEZASI TAHRAN (A.A)

20 Aralık 2010 22:43

-İRAN'DA İKİ FİLM YAPIMCISI VE YÖNETMENE HAPİS CEZASI TAHRAN (A.A) - 20.12.2010 - İran'ın önde gelen iki film yönetmeni ve yapımcısına ''yönetime karşı çalışma'' suçlamasıyla 6'şar yıl hapis cezası verildi. İran'ın uluslararası şöhrete sahip muhalif yönetmen ve yapımcı Cafer Panahi'nin avukatı Feride Keyrat, müvekkilinin ayrıca 20 yıl boyunca film çekmeme ve senaryo yazmama cezası aldığını, bu süre boyunca ülkeden çıkış yasağı getirildiğini de söyledi. Başka bir muhalif film yapımcısı Muhammed Resulov'un da aynı suçlamayla 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Panahi ve Resulov, İran'da geçen yıl Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefeti desteklemişti. Muhammed Nurizad adlı film yapımcısı ve yönetmeni de hükümete karşı propaganda yapmak ve ülkenin liderlerine hakaret etmek suçlamalarından 3 yıl 6 ay ceza almıştı.

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