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Dünya

İran'da, Hollywood'a davet tartışılıyor

İran Meclisi, bazı Hollywood sanatçılarının İran'ı ziyaretiyle ilgili üç bakanlıktan konuya açıklık getirmesini istedi.

04 Mart 2009 02:00

İran Meclisi, bazı Hollywood sanatçılarının İran'ı ziyaretiyle ilgili üç bakanlıktan konuya açıklık getirmesini istedi.

Devlet televizyonunun haberine göre, Meclis Kültür Komisyonu, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Başkanı Sid Ganis'in de aralarında bulunduğu bir grup Hollywood sanatçısının İran ziyaretiyle ilgili dışişleri, kültür ve istihbarat bakanlarını açıklama yapmak üzere Meclise çağırdı. Meclis Kültür Komisyonu üyesi Cevad Aryanmeneş, "Hollywood heyetini kimin, niçin davet ettiği açıklığa kavuşmuş olacak" dedi.

Aryanmeneş, "Hollywood filmlerinde gerçeklerin tahrif edilerek, İran tarihi ve kültürüne hakaret edildiğini" söyledi. Ganis de ziyaretinin siyasi olup olmadığına ilişkin soruya, "Biz, İran'a
kültürel bir ziyaret için geldik" cevabını vermişti. Ganis ile birlikte Oscar Akademisi üyesi yönetmen Frank Pierson, oyuncu Annette Bening ve prodüktör William Horberg'in de aralarında bulunduğu bir grup sanatçı 27 Şubat'ta İran'a gelmişti.

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