-İRAN'DA HOLLANDALI KADIN İDAM EDİLDİ TAHRAN (A.A) - 29.01.2011 - İran'da İran asıllı Hollanda vatandaşı bir kadın idam edildi. İran'daki Mehr ajansının mahkemeden yapılan açıklamaya dayanarak verdiği haberde, İran'da 2009 yılında düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde tutuklandıktan sonra uyuşturucu kaçakçılığı suçundan idam cezasına çarptırılan Zahra Behrami'nin cezasının infaz edildiği belirtildi. ''Ali kızı Zehra Behrami adlı bir kaçakçı, uyuşturucu bulundurmak ve satmak suçlarında asılarak idam edilmiştir'' şeklindeki mahkeme açıklamasına yer verilen haberde, İran makamlarının 45 yaşındaki kadını Hollanda'dan İran'a kokain getirmek ve 450 gram kokain bulundurmaktan idam cezasına çarptırdığı kaydedildi. Öte yandan, Behrami'nin kızı, İran'daki, Uluslararası İnsan Hakları Kampanyası adlı insan hakları örgütü aracılığıyla yaptığı açıklamada, Aralık 2009'da düzenlenen hükümeti protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından İran makamlarınca annesi yöneltilen uyuşturucuyla ilgili suçlamaların düzmece olduğunu ileri sürdü.