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Dünya

İran'da helikopter düştü: 9 ölü

Melek Abad ilçesinde trafik kazasında yaralanan 5 kişiyi hastaneye nakletmek için giden helikopterin dönüş yolunda düştüğü, olayda 9 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi

14 Kasım 2012 12:18

İran'da kurtarma görevine giden bir helikopterin dönüş yolunda düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Fars Haber Ajansı, Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin Meşhed kentinde acil kurtarma görevi sırasında düştüğünü duyurdu.

Melek Abad ilçesinde trafik kazasında yaralanan 5 kişiyi hastaneye nakletmek için giden helikopterin dönüş yolunda düştüğü, olayda 9 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralı kurtulan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Kazanın nedenini belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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