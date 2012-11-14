İran'da helikopter düştü: 9 ölü

İran'da kurtarma görevine giden bir helikopterin dönüş yolunda düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti
Fars Haber Ajansı, Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin Meşhed kentinde acil kurtarma görevi sırasında düştüğünü duyurdu.
Melek Abad ilçesinde trafik kazasında yaralanan 5 kişiyi hastaneye nakletmek için giden helikopterin dönüş yolunda düştüğü, olayda 9 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralı kurtulan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Kazanın nedenini belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.