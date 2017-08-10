İran'da havuz partisine baskın: 64 gözaltı

İran'da 64 kadın ve erkek, içki içip dans ettikleri gerekçesiyle İsfahan polisi ve İran istihbarat servisinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in, İsfahan güvenlik güçlerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, operasyonda çok miktarda alkollü içecek ele geçirilirken, gözaltına alınanların adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.

İsfahan güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, gözaltı operasyonunun adli makamların izniyle yapıldığı belirtilerek, "Partide içki içerek dans eden yarı çıplak genç kız ve erkekler, istihbarat biriminin takibi sonucunda gözaltına alındı" ifadesi kullanıldı.