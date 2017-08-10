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Dünya

İran'da havuz partisine baskın: 64 gözaltı

Partide içki içip dans ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındılar

10 Ağustos 2017 17:09

İran'da 64 kadın ve erkek, içki içip dans ettikleri gerekçesiyle İsfahan polisi ve İran istihbarat servisinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in, İsfahan güvenlik güçlerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, operasyonda çok miktarda alkollü içecek ele geçirilirken, gözaltına alınanların adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.

İsfahan güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, gözaltı operasyonunun adli makamların izniyle yapıldığı belirtilerek, "Partide içki içerek dans eden yarı çıplak genç kız ve erkekler, istihbarat biriminin takibi sonucunda gözaltına alındı" ifadesi kullanıldı.

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