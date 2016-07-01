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Dünya

İran'da halk tepki gösterdi; astronomik maaşlı bürokratlar istifa etti

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimatıyla üç büyük bankanın genel müdürleri istifalarını sundu

01 Temmuz 2016 01:13

İran'da üst düzey devlet yetkililerine astronomik maaşlar ödendiğinin ortaya çıkmasıyla yükselen tepkilerin ardından devlete ait üç büyük bankanın genel müdürleri istifa etti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin soruşturma talimatı vermesi üzerine devlete ait Saderat Bank, Mehr ve Millet Bankası genel müdürleri istifa etti.

milliyet'in haberine göre; yüksek maaş aldığı tespit edilen İş Bakanlığı'na bağlı Refah Bank Genel Müdürü Ali Sıdki ise geçen hafta İran İş Bakanı Ali Rebii tarafından görevden alınmıştı.

İran'da bazı üst düzey devlet yetkililerine ait maaş bordrolarının basına sızdırılmasıyla ülkede ciddi ekonomik sorunların yaşandığı ve işsizliğin en yüksek seviyede bulunduğu bir dönemde almaları gereken maaşın 50 kat fazlasını aldıkları ortaya çıkmıştı.

 

ETİKETLER

iranruhanibürokratyüksek maaşistifa

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