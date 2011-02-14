-İRAN'DA GÖSTERİCİLERE PAINTBALL MERMİSİ TAHRAN (A.A) - 14.02.2011 - İran'ın başkenti Tahran'da muhaliflerin başlattığı yürüyüşü dağıtmak için güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazın yanısıra Paintball mermisi de kullandığı bildirildi. Görgü tanıkları, Azadi Meydanı yakınında küçük gruplar halinde toplanan göstericileri dağıtmak için, bir takım ve strateji sporu olan Paintball (boya topu) mermisi kullandığını belirtti. Yetkililer tarafından yasaklanan gösterilerin başlangıçta sakin geçtiği, ancak bazı göstericilerin yönetim aleyhine "diktatöre ölüm" şeklinde sloganlar attıkları ve çöp bidonlarını ateşe verdikleri açıklandı. Görgü tanıkları, yaralanan ve tutuklanan kişi olmadığını da söyledi. Yektililerin, yabancı medya mensuplarının Tahran'da gösterileri izlemesine izin vermediği belirtildi. Görgü tanıkları, daha önce yaptıkları açıklamalarda, Azadi ve İnkilab caddelerinde toplanan yüzlerce göstericinin Azadi Meydanı'na doğru ilerlediğini, ancak polis ve güvenlik güçlerinin göstericilerin yollarını kestiğini bildirmişti. İranlı muhalif lider Mir Hüseyin Musavi ve karısı Zehra'nın Tahran'daki yürüyüşe katılmasının da güvenlik güçlerince engellendiği belirtilmişti.