İran'da genel yas

İran'da, İsrail saldırıları sonucu yüzlerce Filistinlinin ölmesi ve yaralanması üzerine bir günlük genel yas ilan edildi.



Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, İsrail saldırılarında 300 kadar Filistinli'nin hayatını kaybetmesi ve binden fazla kişinin yaralanması üzerine ülke genelinde yarın (pazartesi) genel yas ilan etti.



Hamaney, "İşgalci İsrail saldırıları karşısında başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm Müslüman ülkeleri, İslam Konferansı Teşkilatı'nı (İKT) ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları" göreve çağırdı.



İsrail saldırıları için "büyük musibet, küstah ve cinayet" ifadelerini kullanan Hamaney, "Dini, siyasi liderler başta olmak üzere sorumluluk sahibi herkesin, İsrail cinayetleri karşısında tarihi görevleri olduğunu" söyledi.



İsrail'in Filistin halkına yönelik uzun süreli ablukası karşısında dünyanın sessizliğinin saldırılara zemin hazırladığını belirten Hamaney, masum kadın ve çocukları korumakla yükümlü Filistinli mücahitlerin direnişlerin övdü.



İsrail'in saldırılarına göz yumulmasını, kayıtsız kalınmasını eleştiren Hamaney, "Siyonist rejimin liderleri Filistin'de işledikleri cinayetlerden yargılanıp, cezalandırılmalı" dedi.



Hamaney, ilgili kurum kuruluş ve yöneticilerden genel yas için gerekenin yapılmasını istedi.



Protesto gösterileri



Bu arada, halkın yanı sıra bir grup milletvekili, Meclis Başkanı Ali Laricani başkanlığında Tahran'daki Filistin Meydanı'na gelerek İsrail'in saldırılarını kınadı.



Burada konuşan Laricani, Filistin halkının yalnız olmadığını, bu tür saldırıların üçüncü İntifada'yı başlatacağını söyledi.



Laricani, "Filistin'de savunmasız sivil halka yönelik İsrail saldırılarının soykırım olduğunu" belirtti.



Üniversite öğrencileri de BM'nin Tahran'daki temsilciliği önünde toplanarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları karşısında sessiz kalınmasını protesto etti.



Devlet televizyonu da İsrail işgaline karşı mücadeleyi anlatan İntifada görüntüleri yayımlamaya başladı.



Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da, "Son saldırılar, siyonist rejimin durumunu değiştirmeyecek, tam tersine İsrail'in suç dosyasını daha da kabartacak ve onların sonunu vahim hale getirecek" ifadesini kullanmıştı.



İran, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik abluka ve saldırıları karşısında BM'yi ve İslam Konferansı Teşkilatı'nı (İKT) göreve çağırmıştı.



Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Kuruluşu (UNRWA), Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık krizinin gün geçtikçe kötüleştiğini açıklamıştı.



İsrail'in, Haziran 2007'den beri kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne düzenlediği son hava saldırısında 60'tan fazla savaş uçağının görev aldığı belirtildi.

