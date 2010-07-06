İran'da erkeklerin saç modeli bile devlete tabi

T24 -

Ülkeyi ahlaksız batı tarzı saç kesimlerinden kurtarmak isteyen İran Kültür Bakanlığı içinde hükümetin onayladığı saç kesimlerinin bulunduğu bir katalog yayınladı. Diken şeklinde saçların, at kuyruğunun ve uzun ensenin yasak olduğu kataloga göre göz önüne düşen perçem veya arkaya taralı saç kesimleri kabul edilebilir bulunuyor.Katalogdaki mankenlerin çoğu sinek kaydı traşlı ama içlerinde bir tane keçi sakallı olan da var. İran'daki radikallerin pek hoş bakmadığı bu sakal yanında jöle gibi saç ürünlerini kullanmak da serbest ancak az miktarda kullanmak koşuluyla..."Kültür Bakanlığı'nın onayladığı İranlı saç stilleri" adlı dergi yine hükümet tarafından onaylı bir saç fuarında yayınlandı.