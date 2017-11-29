T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da erkek antrenör salona girebilmek için kadın kılığına girdi

Ekber Karabağ / Tahran, 29 Kasım (DHA) - İran'da kadın sporcuların katılımıyla düzenlenen uluslararası bir turnuvada dikkat çekici bir olay yaşandı

29 Kasım 2017 15:57

Ekber Karabağ / Tahran, 29 Kasım (DHA) - İran\'da kadın sporcuların katılımıyla düzenlenen uluslararası bir turnuvada dikkat çekici bir olay yaşandı. Kadın müsabakalarında erkeklerin salona girmesinin yasak olduğu ülkede, Taylandlı antrenör ilginç bir yönteme başvurarak başını eşarpla kapatıp salona girdi. 
İran\'ın Gorgan kentinde 10 takımın katılımıyla düzenlenen 5. Asya Kadınlar Kabaddi Şampiyonası\'nda Tayland takımının erkek antrenörü salona girebilmek için başını eşarpla kapattı.
Olayın fark edilmesi üzerine antrenör salondan apar topar dışarıya çıkartıldı.
İran medyasında yayınlanan fotoğraflarda Taylandlı antrenörün en az iki kez bu yönteme başvurduğu görülüyor.
İran Kabaddi Federasyonu, yaşanan olaydan dolayı İran halkından özür dileyerek ilgili antrenör hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Hindistan kökenli olduğu düşünülen spor türü Kabaddi, Türkiye\'de pek tanınmasa da Asya ülkelerinde yaygın şekilde oynanıyor. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekber KarabağTahranKasım DHAKadınTaylandlıGorganAsya Kadınlar KabaddiTaylandOlayınKabaddi FederasyonuHindistanKabaddi TürkiyeAsyaFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24