İran'da erkek antrenör salona girebilmek için kadın kılığına girdi

Ekber Karabağ / Tahran, 29 Kasım (DHA) -İran\'da kadın sporcuların katılımıyla düzenlenen uluslararası bir turnuvada dikkat çekici bir olay yaşandı. Kadın müsabakalarında erkeklerin salona girmesinin yasak olduğu ülkede, Taylandlı antrenör ilginç bir yönteme başvurarak salona girdi.

İran\'ın Gorgan kentinde 10 takımın katılımıyla düzenlenen 5. Asya Kadınlar Kabaddi Şampiyonası\'nda Tayland takımının erkek çalıştırıcısı salona girebilmek için başını eşarpla kapattı.

Olayın fark edilmesi üzerine erkek çalıştırıcı salondan apar topar dışarıya çıkartıldı.

İran medyasında yayınlan fotoğraflarda Taylandlı çalıştırıcının en az iki kez bu yönteme başvurduğu görünüyor.

İran Kabaddi Federasyonu, yaşanan olaydan dolayı İran halkından özür dileyerek ilgili antrenör hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Hindistan kökenli olduğunu düşünülen Kabaddi, Türkiye\'de pek tanınmasa da Asya ülkelerinde yaygın şekilde oynanıyor. (Fotoğraflı)