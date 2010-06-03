İran'da 'Erdoğan' ve 'Türkiye' sesleri

T24 - İranlı öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren gemiye saldırısını protesto ve Türkiye'ye teşekkür için gösteri düzenledi.





Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği önünde toplanan İran Üniversiteleri Öğrenci Dernekleri Temsilcileri, Türkiye ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan lehinde slogan attı.





Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, Türkiye'ye teşekkür amacıyla Büyükelçilik önüne çelenk bıraktı.





Büyükelçilik binasını çiçek yağmuruna tutan öğrenciler, Filistin halkına desteklerinden dolayı Türkiye Devleti ve halkına teşekkür ifadelerini içeren bildiri okudular.





Bildiride, ''İslam dinine tarihte eşsiz hizmetleri geçen Müslüman Türk milleti ve hükümetin son dönemdeki olumlu girişimleri bütün Müslüman halklarca takdirle karşılanmaktadır'' ifadesi kullanıldı.





''Gasıp siyonist İsrail rejiminin, Gazze'ye insani yardım götüren konvoya yönelik vahşice saldırısını şiddetle kınıyoruz'' denilen bildiride, ''Saldırıda şehit olan ve yaralananların aileleri ve Türkiye'nin Müslüman halkının acılarını paylaştığımızı bildiririz'' ifadelerine yer verildi.





Bildiride şunlar kaydedildi:





''Müslüman Türkiye milletine, Filistinli mazlumları destekleyen teşebbüslerinden dolayı takdir ve teşekkürlerimizi sunuyor, onlarla dayanışma ve gönül birliği içinde olduğumuzu bildiriyoruz.''





Öğrenciler, ayrıca İsrail ile askeri, istihbarat ve diğer alanlardaki ilişki ve işbirliğine son verilmesini istediler.





Bildirinin ardından, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden insan hakları savunucularının ruhu için fatiha okundu.





Türkiye'ye teşekkürlerini sunan mektubu Büyükelçilik yetkililerine sunan öğrenciler, daha sonra sessizce dağıldı.