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İran'da düşen uçağın pilotunu o sandılar

"Telefonum kilitlendi aramalara cevap veremiyorum"

12 Mart 2018 14:17

İran’da düşen uçakta uzun süre görev yapan sosyal medya fenomeni pilot Elif Ulusoy iki hafta önce işten ayrıldı. Ulusoy, buna rağmen uçağın pilotu olduğu sanılarak telefonlarının susmadığını söyledi.

Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık’a ait uçağın İran’da düşmesinin şoku devam ederken o uçakta uzun süre görev yapan pilot Elif Ulusoy, birçok kişinin o uçağın pilotunu kendisi sandıklarını söyledi. Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Elif Ulusoy’un, Başaran Holding’deki görevinden iki hafta önce ayrıldığı ancak bunu bilmeyen dostlarının telefonunu adeta kilitlediğini aktardı.

Elif Ulusoy, mesajında, “Değerli arkadaşlarım öldüğüm hakkında yazılar çıkmış. Telefonum kilitlendi aramalara cevap veremiyorum” mesajını yazarken kazada ölen Mina Başaran ile kokpitte çekilmiş bir fotoğrafını instagram hesabında takipçileri ile paylaştı.

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