T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da düşen uçağın kara kutuları bulundu

Düşen uçakta bulunan 66 kişi hayatını kaybetmişti

04 Mart 2018 19:24

İran'da geçen ay kaltıktan 50 dakika sonra Zagros Dağları'na düşen Aseman Havayolları'na ait uçağın kara kutalarına ulaşıldı. Düşen uçakta mürettebatla birlikte 66 kişi hayatını kaybetmişti.

Sputnik'te yer alan habere göre, IRNA'ya konuşan İran sivil havacılık kurumu halkla ilişkiler direktörü Reza Caferzade "Uçuş parametrelerini tutan kara kutu ile kokpitteki konuşmaları kaydeden kara kutu yargı yetkililerine teslim edildi" dedi.

Aseman Havayolları'na ait ATR-72 tipi yolcu uçağının iki kara kutusunu bulmak için Zagros Dağları'ndaki çalışmalar kötü hava koşullarının düzelmesinin ardından cuma günü devam etmişti.

Kara kutuların deşifre edilmesiyle uçağın düşüş nedeninin belli olması umut ediliyor. 

Uçak 18 Şubat'ta Tahran'dan Yacuc'a gitmek üzere kalktıktan yaklaşık 50 dakika sonra 4.000 metre yükseklikteki dağlık alana çakılmış, taşıdığı 66 kişiden kurtulan olmamıştı.

ETİKETLER

İranuçakkara kutu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24