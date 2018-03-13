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İran'da düşen Türk jetinde kızı ölmüştü | Hüseyin Başaran: Dünyada yüzlerce uçak var, niye bizimki, niye...

"Bütün gece gözyaşları içinde evde taziyeleri kabul eden anne Beril Başaran, sabah ilk tarifeli uçakla İran'a gitmiş"

13 Mart 2018 14:13

İran'daki jet kazasında kızını kaybeden Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'a taziye için yüzlerce kişinin evine gittiğini belirten Sabah yazarı Bülent Cankurt, Başaran'ın "Bu uçaktan dünyada yüzlercesi var. Niye bizimki, niye bizimki?" dediğini aktardı.

Bülent Cankurt'un Sabah'taki yazısından ilgili bölüm şöyle:

Önümüzdeki ay kızlarının mürüvvetini görmeye hazırlanırken, İran'dan gelen feci kaza haberi ile sarsılan Hüseyin-Beril Başaran çiftinin Kemer Country'deki evlerinin kapısı dün hiç kapanmamış.

Mina'nın yedi arkadaşının ailesi de, taziyeleri Başaran çiftinin Kemer Country'deki evinde kabul etmiş. Orada oturan bir arkadaşım, yüzlerce kişinin eve girip çıktığını söyledi.

Kendi şirketlerine ait uçakla gittikleri için Mina'nın arkadaşlarının da sorumluluğunu üstlenen Hüseyin Başaran, "Bu uçaktan dünyada yüzlercesi var. Niye bizimki, niye bizimki?" diye sürekli tekrarlıyormuş. Bütün gece gözyaşları içinde evde taziyeleri kabul eden anne Beril Başaran, sabah ilk tarifeli uçakla İran'a gitmiş.

Beril Hanım eşine; "Kızım beni çağırdı. Onu oradan alıp ben kendim getireceğim. Sen burada kal" demiş. Fakat Beril Hanım'ın kızını alamadan geri döndüğünü öğrendim. Beril Hanım'a yasal işlemler ve prosedürlerin birkaç gün sürebileceği ve ondan sonra kızının cenazesini alabileceği söylenince, sabah gittiği İran'dan akşam uçağıyla geri dönmek zorunda kalmış.

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