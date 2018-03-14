İran'da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi Türkiye'de

İran'da düşen özel jetin içinde hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazeleri Türkiye'ye getirildi. Cenazeler önce askeri uçakla Diyarbakır'a oradan da İstanbul'a ulaştırıldı.

İran'dan saat 07.00'da kalkan askeri nakliye uçağının Diyarbakır'a indiği burada yakıt ikmali yaptığı ve tekrar havalandığı bildirildi. Kaza sonrası olay yerine giden ailelerin de sabah İran'dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a döndüğü kaydedildi.

İran Adli Tıp Kurumu, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde açıkladı:

Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu.