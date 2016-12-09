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Dünya

İran'da develere de plaka verilecek

Yetkililer şimdiden 100 bin deveye kişisel kayıt numarası verildiği bilgini paylaştı

09 Aralık 2016 17:21

İran'da trafik kazalarına karışan develerin sayısındaki artış nedeniyle develerin de motorlu araçlar gibi plaka taşımasına karar verildi.

100 bin deveye kayıt alındı

NTV'nin haberine göre özellikle ülkenin kırsal kesiminde yoğun bir biçimde kullanılan bu hayvanların karıştığı trafik kazalarında can kayıpları yaşandığının altını çizen yetkililer, şimdiden 100 bin deveye kişisel kayıt numarası verildiği bilgini paylaştı.

Yapılan açıklamada söz konusu karardan sonra, kazaya karışan develerin ve sahiplerinin daha rahat takip edilebileceği ve cezai işlem uygulanabileceğinin de altı çizildi.

Develerin kayıtsız olması sadece trafikteki kaosu ortadan kaldırmayacak. Bu karar ile kaçakçılığın da önüne geçilmek isteniyor.

Kaçakçılığın önüne geçebilir mi?

Özellikle ülkenin Afganistan sınırında bulunan Sistan ve Baluchestan bölgelerinde kaçakçılığın develerle yapıldığını belirten yetkililer develerin plaka sahibi olması ile her hayvanın ve dolayısıyla sahibinin de kayıt altına alınacağının altını çiziyor.

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