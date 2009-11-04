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Dünya

İran'da deprem: 209 yaralı

İran'da, meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde 700'e yakın kişi yaralandı.

04 Kasım 2009 02:00

İran'da, meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde 700'e yakın kişi yaralandı.

İran'da, sabaha karşı meydana gelen depremde 700'e yakın kişinin yaralandığı bildirildi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü, ülkenin güneyindeki Bender Abbas kentinde yerel saat ile 02.56'da Richter ölçeğine göre 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Merkez üssü Bender Abbas yakınları olan depremin, Geşm adası ve çevresinde de hissedildiği belirtildi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA, halk arasında paniğe neden olan depremde can kaybı olmadığını bildirdi ve yaralılardan sadece 100'ünün yatarak tedavi gördüğünü, geri kalanının ufak yaralar aldığını duyurdu.

İlk yardım ekiplerinin bölgede hazır tutulduğu ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışıldığı kaydedildi.

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