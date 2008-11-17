İran’da dans ederek Kuran taşıma krizi!

"İsraillilerin dostuyuz" deyince tepki çeken Ahmedinecad’ın sağ kolu Meşai bu kez 'Kuran'ı dans ederek taşıyan kızlar yüzünden topun ağzında



İran’ın aşırı muhafazakâr Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad’ın geçen yaz “İran İsrail halkının dostudur” sözleri nedeniyle tepki çeken yardımcısı İsfendiyar Rahim Meşai bu kez topun ağzında.

Meşai’ye bağlı turizm bakanlığının yabancı yatırımları teşvik için düzenlediği konferansta, bir düzine Kürt asıllı İranlı genç kıza Kuran taşıyarak dans ettirildiği gerekçesiyle istifası isteniyor. Muhafazakârlar ve dini liderler, Meşai’yi ‘Kuran’a hakeretle’ suçluyor.



‘Kuran’a hakaret’



8 Kasım’da Tahran’da düzenlenen konferansın organizasyonunu yapan aslında Meşai değil, yardımcısı Mehdi Cihangiri. İran’da bütün resmi toplantılar Kuran’dan ayetler okunarak açılırken, Cihangiri turizmle de ilgisi olmasından hareketle bu kez farklı bir koreografi düşünmüş. Açılışı yapan hafızlara Kuran’larını geleneksel kıyafetler giymiş genç kızların getirmiş.

Hafızlar da tepsilerde sunulan Kuran’ları alıp okumuş. Asıl tepki çekense genç kızların kutsal kitapları getirirken dans etmeleri.

İlk kurban olarak istifa eden Cigahgiri, kendisini “Kuran’ı tepside taşımak batı İran’daki geleneklerde var” diyerek savundu.

Ne var ki Cihangiri’nin istifası Meşai’yi muhafazakârların elinden kurtarmış görünmüyor. Muhfazakar ağırlıklı meclisteki ‘Kuran’ adlı grubun lideri Lalih İftekari, Ahmedinecad’dan Meşai’i ‘derhal kovmasını’ istedi.

İslami Koalisyon Partisi’nin lideri Muhammed Nebi Habibi, yayımladığı açık mektupla “Kuran’a hakaret’ kınaması yaptı.

Büyük Ayetullah Lütfullah Safi Gülpayegani ile Nasır Makarem Şirazi de olayı kınadı. “Kuran’a hakaret kabul edilemez” diyen Gülpayegani, Meşai’nin ‘cumhurbaşkanı yardımcılığı pozisyonu için yetersiz’ olduğunu savundu. (AFP)

