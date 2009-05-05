İran'da Cumhurbaşkanı seçim süreci başladı

İran'da 12 Haziranda yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olacaklar için resmi kayıt işlemleri bugün başladı.



İçişleri Bakanlığı, aday olacakların gerekli evraklarla birlikte şahsen ya da internetten 5-9 Mayıs arasında kayıt için müracaatta bulunabileceklerini duyurdu.



Kadın adayların da başvuruda bulunabileceği, ancak cumhurbaşkanlığı görevi için gerekli şartları taşıyıp taşımadığına Anayasayı Koruyucular Konseyinin karar vereceği belirtilmişti.



Konsey, adayların cumhurbaşkanlığı görevinin şartlarını yerine getirip getiremeyeceğine 9-14 Mayıs tarihlerinde karar verecek. Adaylarlıkları reddedilenlerin itirazlarını 14-20 Mayıs arasında görüşecek olan Konsey, nihai kararını 20-21 Mayısta vererek resmi adayların listesini açıklayacak. Adaylıkları resmi makamlarca onaylananlar 22 Mayıs-10 Haziran döneminde propaganda faaliyetlerinde bulunabilecek.



Cumhurbaşkanı seçimleri için şu ana kadar reformcu kanattan eski Meclis Başkanı Mehdi Kerrubi ile eski Başbakan Mir Hüseyin Musevi adaylıklarını resmen açıkladı. Muhafazakar gruptan ise İran Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri ve eski Devrim Muhafızları komutanı Muhsin Rızai, adaylığını resmen ilan etti.



Birçok muhafazakar grubun destekleyeceğini açıkladığı Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da en geç 9 Mayısa kadar adaylığını açıklamasıbekleniyor.



Yerel ve ulusal çapta 240 kadar siyasi grubun faaliyette bulunduğu seçimlerde 18 yaş ve üzeri 46,2 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahip.



