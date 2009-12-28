İran'da çatışmalar sürüyor

İran'daki muhalefet yanlılarının bir internet sitesine göre, başkent Tahran'da protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

Muhalefet yanlısı internet sitelerinden Jaras, Tahran'ın türlü bölgelerinde çatışmaların yoğunlaştığını ve polisin, Azadi ve İnkılap alanlarında protestocuları dağıtmak için gözyaşartıcı bomba kullandığını duyurdu.

Reform yanlısı internet siteleri bugün, Aşure Günü anma programı kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde dün başkent Tahran'da başlayan hükümet karşıtı gösterilerin bugün de sürdüğünü, Tahran ile birlikte Tebriz, Şiraz, İsfahan ve Necefabad kentlerinde de düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleriyle reform yanlıları arasında çatışmalar çıktığını haber vermişti.

Bu internet siteleri, aralarında muhalefet lideri Mir Hüseyin Musevi'nin yeğeninin bulunduğu 4 kişinin Tahran, 4 kişinin de Tebriz kentindeki gösterilerde öldürüldüğünü duyurmuştu.

Tahran Emniyet Müdürü Azizullah Recepzade, ilk açıklamasında, Tahran'daki çatışma haberlerini yalanlamış ve olaylarda can kaybı olmadığını bildirmişti. Akşam saatlerinde ise emniyet yetkilileri İran'da, izinsiz gösteri yapan bir grubun, vatandaşlara ve polise saldırısında çıkan olaylarda 5 kişinin öldüğü açıklamasını yapmışlardı. Yetkililerin açıklamalarında bu kişilerin ''kuşkulu biçimde'' öldükleri kaydedilmişti.