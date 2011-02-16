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Dünya

İRAN'DA ÇATIŞMA TAHRAN (A.A)

16 Şubat 2011 13:08

-İRAN'DA ÇATIŞMA TAHRAN (A.A) - 16.02.2011 - İran'da muhaliflerle Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad yanlıları arasında çatışma çıktı. İran devlet televizyonunun (IRIB) internet sitesinde yer alan haberde, başkent Tahran'da muhaliflerle yönetime destek verenler arasında çatışma çıktığı belirtildi. Televizyon, gösteriler sırasında İran rejimi karşıtı Halkın Mücahitleri örgütü tarafından öldürüldüğü iddia edilen Sanei Jale adlı öğrencinin cenaze törenine katılan insanlarla öğrencilerin, "fitneci gruba bağlı olduğu anlaşılan başka bir grupla çatıştığını ve bu grubu alandan uzaklaştırdığını" ifade etti. Tahran'da önceki gün muhalefet gösterisinde vurularak öldürülen öğrenci konusunda taraflar birbirini suçluyor. Hükümet Sanei Jale'yi muhaliflerin öldürdüğünü iddia ederken, muhaliflere ait internet siteleri ise Jale'nin güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu öne sürüyor.

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