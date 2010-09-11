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Dünya

İRAN'DA BORU HATTINDA PATLAMA: 10 İŞÇİ ÖLDÜ TAHRAN

11 Eylül 2010 22:53

-İRAN'DA BORU HATTINDA PATLAMA: 10 İŞÇİ ÖLDÜ TAHRAN - (A.A) - 11.09.2010 - İran'da, doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü. İranlı yetkililerin basına verdiği bilgiye göre, kazı makinesinin yanlışlıkla gaz borusuna değmesi sonucunda, İran'ın Serehs'deki Hangiran rafinerisinden Meşhed kentine doğalgaz taşıyan boru hattında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında yaklaşık 10 işçi öldü, 50 kişi ise yaralandı. Yetkililer, 2 kilometrekare alanda etkili olan yangının kontrol altına alındığını ve boru hattının 24 ila 36 saat arasında yeniden çalışmaya başlayacağını kaydetti. Dünyanın ikinci en büyük doğal gaz rezervlerine sahip İran, dünyanın dördüncü büyük petrol üreticisi konumunda.

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