T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da bomba yüklü araçla saldırı; ölü ve yaralılar var

Saldırıda en az 3 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi

06 Aralık 2018 13:51

İran'ın Çabahar kentinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. İran Devlet Televizyonu, bombalı saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

Saldırının ardından bölgede silah sesleri duyuldu.

ISNA haber ajansına konuşan İranlı bir yetkili, bombalı saldırının intihar eylemi olduğunu açıkladı.

İran'ın güneyindeki Çabahar kentinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda en az üç kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Patlamada emniyet müdürü de hayatını kaybetti.

"Polis merkezi yakınında bomba infilak etti"

Devlet televizyonuna konuşan bir yetkili, "Bu sabah, Çabahar'daki bir polis merkezi yakınlarında bir arabanın içinde bomba infilak etti" açıklamasını yaptı.

Devlet televizyonu haberinde olayı "terör saldırısı" olarak niteledi. Çabahar, Afganistan ve Pakistan ile sınırı bulunan Sistan-Belucistan Eyaleti'ne bağlı. Eyalette Pakistan merkezli Beluci ayrılıkçı gruplar faaliyet gösteriyor.

Eyalet aynı zamanda cihatçı gruplar tarafından sınır geçişlerinde kullanılıyor.

 

ETİKETLER

iransaldırıbomba yüklü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24