İran'da bomba yüklü araçla saldırı; ölü ve yaralılar var

İran'ın Çabahar kentinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. İran Devlet Televizyonu, bombalı saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

Saldırının ardından bölgede silah sesleri duyuldu.

ISNA haber ajansına konuşan İranlı bir yetkili, bombalı saldırının intihar eylemi olduğunu açıkladı.

İran'ın güneyindeki Çabahar kentinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda en az üç kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Patlamada emniyet müdürü de hayatını kaybetti.

"Polis merkezi yakınında bomba infilak etti"

Devlet televizyonuna konuşan bir yetkili, "Bu sabah, Çabahar'daki bir polis merkezi yakınlarında bir arabanın içinde bomba infilak etti" açıklamasını yaptı.

Devlet televizyonu haberinde olayı "terör saldırısı" olarak niteledi. Çabahar, Afganistan ve Pakistan ile sınırı bulunan Sistan-Belucistan Eyaleti'ne bağlı. Eyalette Pakistan merkezli Beluci ayrılıkçı gruplar faaliyet gösteriyor.

Eyalet aynı zamanda cihatçı gruplar tarafından sınır geçişlerinde kullanılıyor.