İran'da blog yazarına 44 kırbaç cezası

İran'da, kişisel blog sayfasındaki paylaşımları nedeniyle "yalan haber yaymak" ve "kamuoyunu yanlış yönlendirmek" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan kişi, 444 kırbaç cezasına çarptırıldı.

İran'dan yayın yapan "atreyas.ir" haber sitesine göre, Save kentinde yaşayan Muhammed Rıza Fethi, kişisel blogundaki eleştirel yazıları nedeniyle kentin bazı idarecileri tarafından şikâyet edildi.

Fethi, paylaşımlarında "yalan haber yaymak" ve "kamuoyunu yanlış yönlendirmek" suçlamalarıyla çıkarıldığı Save Ceza Mahkemesince 444 kırbaç cezasına çarptırıldı.

Kararı temyize götüren Fethi, mahkemeye sunduğu 9 sayfalık savunma metninde toplumun sosyal haklarını ve kamu malının korunmasını savunduğunu belirtti.