İran'da bir terör ekibi çökertildi

İran'da ''yabancı ülkelerin istihbarat servislerine bağlı bir terör ekibinin çökertildiği'' bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA, İstihbarat Bakanlığına istinaden verdiği haberde, ''Düşman ülkelerin istihbarat servislerince kandırılarak terör eylemleri yapmaya teşvik edilen dört kişilik bir ekibin yakalandığını'' bildirdi.

İran istihbarat birimlerinin Tahran ve Kermanşah'taki bir yıllık takibi sonucu yakalanan kişilerin, halk arasında korku yaratmak amacıyla çeşitli terör eylemleri planladıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

Bu kişilerin evlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, aralarında suikast silahlarının da bulunduğu çeşitli türlerde 25 silah ve bunlara ait üç bin merminin de ele geçirildiği belirtildi.