İran’da bir şüpheli patlama daha

T24 - İran’ın Yezd şehrinde bulunan bir çelik fabrikasında yaşanan patlamada, aralarında yabancı ülke vatandaşları da bulunan yedi kişi hayatını kaybetti.



İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, dün gece yaşanan patlamada yedi kişi ölürken 12 kişi de yaralandı.



Özel bir şirkete ait olan fabrikada meydana gelen patlamanın kaynağının, burada toplanan hurda metallerin arasına karışan artık mühimmat olduğu belirtildi.



İran’ın endüstriyel tesislerinde zaman zaman bu tarz patlamalar yaşanıyor. Resmi açıklamalarda çoğu zaman olayların sebebinin eski donanım, bakımsızlık ya da uygun olmayan teknoloji kullanımı olduğu belirtiliyor.



Bazı yetkililer, başta ABD olmak üzere Batı’nın İran’ın nükleer programının önüne geçmek adına uyguladığı ekonomik yaptırımların ülkedeki ağır etkisi dolayısıyla donanım ve teknolojilerin yenilenemediğinden şikayet ediyor.



En son Aralık başında İsfahan şehrinde bulunan bir uranyum zenginleştirme tesisinde ağır hasarlı bir patlama meydana gelmişti.



Ondan birkaç hafta önce de Tahran’da bulunan bir cephaneliğin havaya uçması sonucu da 15 kişi hayatını kaybetmişti.





