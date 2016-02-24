İran’da bir köyde tüm erkekler idam edilmiş!

İran’da, Sistan-Belucistan eyaletine bağlı bir köyde erkeklerinin tamamının idam edildiği ortaya çıktı. Olay, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde devlet tarafından idam edilenlerin ailelerine yardım edilmesine ilişkin yasanın yeniden gündeme gelmesiyle gün yüzüne çıktı.

Sputnik’in haberine göre, İran Cumhurbaşkanlığı Kadın ve Aile İşleri Müsteşarı Şehindot Molaverdi, hükümetin idam edilenlerin ailelerine destek vermesi gerektiğini belirterek, Sistan-Belucistan eyaletine bağlı bir köyde erkeklerin tamamının uyuşturucu nedeniyle idam edildiğine dikkat çekti.

Nüfusu yaklaşık 2 buçuk milyon olan Sistan-Bellucistan eyaletinde, halkın önemli bir bölümü geçimini uyuşturucu kaçakçılığından sağlıyor. Uyuşturucu üretiminin ve kaçakçılığının yoğun olduğu Pakistan ve Afganistan’a komşu olan eyalette, her yıl onlarca kişi bu suçtan idam ediliyor.