İran'da bir cuma hutbesi: Türkiye, Rusya yanlışını düzeltmeden yenilerine başladı, pişman olacak!

İran'da birçok imam cuma namazı hutbelerinde Türkiye'nin bölge politikalarını eleştiren hutbeler okudu. Hutbelerde, Türkiye'nin Irak'ta asker bulundurması, Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi ve Türk makamlarının İran'la ilgili ifadeleri eleştirildi.

Sputnik'in haberine göre, Tahran'da İmam Hüccetül İslam Kazım Sadıki, Türk askerinin Musul'da bulunmasını değerlendirerek, "Bunu kınıyoruz. Türk makamları düşmanı sevindiren ve kendi devletlerini zayıflatacak bu tip hareketlerden vazgeçmeliler " dedi.

Hamedan kenti imamı Ayetullah Muhammedi, Türk jeti tarafından düşürülen Rus uçağı meselesine değinerek, "Türkiye, Rus uçağını hedef alarak kendini sefalete düşürdü" ifadesini kullandı.

"Türkiye, Rusya yanlışını düzeltmeden başka yanlışlar başlatmıştır ve pişman olacaktır"

Gazvin kenti imamı Ayetullah Abdülkerim Abidini, Türkiye'nin Irak toprağını ihlal ettiğini söyleyerek "Türk makamlarının İran'la ilgili kullandığı ifadeler, Ankara'nın yaptığı yanlışların devamıdır. Türkiye, daha Rusya yanlışını düzeltmeden başka yanlış hareketler başlatmıştır ve bundan pişman olacaktır" diye konuştu.

Reşt kenti imamı Hüccetül İslam Gulamrıza Şefizade, Batı'nın Irak'ta Türkiye için tuzak kurduğunu iddia ederek “Bölge yeni olaylara gebe gibi görünüyor. Özel dikkatle Batı’nın planları suya düşürülmeli” ifadelerini dile getirdi.

Mahellat kenti imamı Hüccetül İslam Mehdi Rebani, bölgedeki kriz ve gerilimin nedeninin Türkiye olduğunu öne sürerek, “Rusya düşürülen uçağı konusunda soğukkanlı davranmasaydı bölge ateş çemberine dönüşürdü. Türkiye'nin Musul'da asker bulundurması ise IŞİD'i desteklemeye yöneliktir " iddiasında bulundu.

"Ankara macera aramaktan vazgeçmeli"

Zencan kenti imamı Ayetullah Ali Hatemi, Türkiye'nin Musul'a birlik göndermesine değinerek, "Ankara macera aramaktan vazgeçmeli. Türkiye bu tip faydasız eylemlerle bölgedeki Direniş Cephesi'ni zayıflatıyor" diye konuştu.

Kaşan kenti imamı Ayetullah Namazi, "Türkiye'nin Irak topraklarında tank ve birlik bulundurması, ABD ve İngiltere'nin planladığı bir komplodur" iddiasını ileri sürdü.

Kerec kenti imamı Hüccetül İslam Hamedani Cuma hutbesinde Türkiye'nin Irak'ı parçalamak istediğini öne sürdü. Ülkenin diğer kentlerindeki Cuma namazlarında da Türkiye'nin eleştirildiği hutbeler okundu.

İran'da il merkezlerindeki Cuma imamları bizzat ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafında atanır. Liderin ildeki temsilcisi konumunda olan imamlar, Hamaney'i temsilen hutbe verir.