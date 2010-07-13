İran'da Besiç milislerinin tecavüz vahşeti!

T24- İran'da kılık kıyafet kurallarına uymayanları denetleyen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bir alt kolu olan Besiç milisleri, kıyafetini beğenmedikleri genç bir kızı tecavüz ederek öldürdü.



Hürriyet'in haberine göre. İran'da rejim karşıtlarının sosyal paylaşım ağı twitter'da yayımladıkları habere göre, Besiç milisleri Tebriz kentinde 26 yaşındaki Elnaz Babazadeh'in kıyafetini beğenmedikleri için genç kadının aracını durdurdular.



Elnaz direnince hakaret etmeye başlayan milisler, daha sonra kadını dövmeye başladılar. Sokak ortasında Elnaz'a tecavüz eden iki milis, genç kızı silahla öldürdükten sonra cesedini Tebriz'de Emamieh Mezarlığı'na attı.



OLAYIN ÜSTÜ KAPATILMAK İSTENDİ





İran polisi 26 yaşındaki kadının cesedini mezarlıkta buldu ancak olayın Besiçler tarafından yapıldığı ortaya çıkınca soruşturmanın üstü kapatılmaya çalışıldı. Elnaz'a tecavüz edip öldüren milislerden birinin, İran Devrim Muhafızları'nda görevli bir üst düzey komutanın oğlu olduğu iddia edildi.



Kızlarını kaybeden Elnaz Babazadeh'in ailesi ise olayın peşini bırakmıyor. Aile cinayetin soruşturulması için dava açtı.



BESİÇLER KİMDİR?





Besiçler, Ayetullah Humeyni tarafından Kasım 1979'da İran'da kurulan, gönüllü milis teşkilatı. Örgütün resmi adı Besiç Direniş Gücü.



Günümüzde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bir alt kolu olan ve devlete çalışan gönüllü gençlerden oluşan Besiçler, İran yasalarına göre barış zamanında silahlanma yetkisi bulunmamasına rağmen silahlı bir gücü oluşturuyorlar. İran'da daha çok kılık kıyafet kontrolünde bulunan Besiçlerle polisler arasında zaman zaman yetki tartışması yaşanıyor. Ancak polis, Besiçlerin uygulamalarını pek sorgulayamıyor.



Besiç milislerinin camilerin bodrum katlarında tutukladıkları rejim muhaliflerine işkence yaptıkları ve gayri resmi Devrim Muhafızları hapishanelerine gönderdikleri de biliniyor