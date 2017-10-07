İran'da başörtüsüz olduğu için milli takımdan çıkarılan santranç 'dahisi' ABD kadrosuna alındı

19 yaşında satranç dahisi olarak ülkesi İran'da ünlenen Dors Derakhshani, başörtüsü olmadığı gerekçesiyle milli takımdan çıkarıldı. Derakhshani, ardından ABD tarafından satranç takımının kadrosuna dahil edildi.

İran istemedi, ABD kaptı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre şubat ayında İngiltere'de gerçekleşen turnuvaya başörtüsüz katılan Dors Derakhshani, olayın ardından İran Milli Takımı'ndan çıkarıldı. Bunun üzerine ABD'nin satranç takımı kadrosuna dahil edildi.

Kardeşi de aynı gerekçeyle takımdan çıkarılmıştı

Derakhshani'nin kardeşi de bu turnuvada İsrailli bir rakiple karşılaştığı için benzer bir muameleye maruz bırakıldı ve takımdan çıkartıldı.