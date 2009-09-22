İran'da askeri uçak düştü: 7 ölü

İran'da 1980-88 yılları arasandaki savaşın başladığı gün nedeniyle düzenlenen gösteride ordu gövde gösterisi yaptı. Ancak bir askeri uçağın düşerek 7 kişinin ölmesi gösteriye gölge düşürdü.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın bir konuşma yaptığı gösteride savaş uçakları, füzeler ve tanklarla dev bir tören düzenlendi. Gösteride askerlerin çalılarla yaptığı kamuflaj da dikkat çekti.

İran devlet radyosu, başkent Tahran'ın güneyinde, 1980-88 yıllarındaki İran-Irak Savaşının başladığı gün nedeniyle düzenlenen gösteride uçağın düştüğünü belirtti, ancak uçağın tipi hakkında bilgi vermedi.



Ölenlerin tamamının uçaktaki kişiler olup olmadığı hakkında da ayrıntı verilmedi. Tahran'ın hemen dışındaki hava gösterisine Amerikan yapımı savaş uçakları, Rus yapımı MiG-29 ve Sukhoi 24'lerle, İran yapımı Sakihlerin (Yıldırım) bulunduğu askeri uçakların katıldığı belirtildi.