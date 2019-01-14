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İran'da askerî uçak düştü; 15 ölü

Uçaktan tek sağ kurtulan pilot oldu

14 Ocak 2019 22:00

İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec kentinde havaalanına inişi sırasında düşen askerî kargo uçağında, 13'ü asker 15 mürettebat hayatını kaybetti, pilot sağ olarak kurtuldu.

İran Ordu Sözcüsü Emir Takihani, yaptığı açıklamada, Kırgısiztan'dan İran'a kırmızı et taşıyan orduya ait kargo uçağındaki 16 kişiden 14'ünün askeri mürettebat 2'sinin de sivil olduğunu belirtti. 

Kırgızistan'ın Bişkek kentinden Kerec'teki Peyam Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Boeing 707 tipi kargo uçağı, sabah 08.30'da Zibadeşt bölgesindeki Fetih Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı sırada pilotun kontrolü kaybetmesi nedeniyle yerleşim yerine düşmüştü. 

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